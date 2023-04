Reportan bajas ventas en la Fenae

Solo los puestos con venta de comida y antojitos reportan buenas ventas en la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae) 2023. Ello a pesar de que se ha registrado buena afluencia de familias.

De acuerdo a los vendedores de otros productos como ropa y artículos de belleza, las ventas han estado más bajas en comparación al año pasado.

Mariana, propietaria de un puesto de artículos de belleza, originaria del estado de Hidalgo, indicó que ha tenido ventas, pero estas han sido menores en comparación a las de 2022.

"Sí hay gente, pero lo que pasa es que muchos solo preguntan y son pocos los que compran, nosotros creemos que el año pasado vendimos un poco más, porque en la cartelera del teatro del pueblo vinieron artistas que jalaron más gente", expresó.

Por su parte Jovita, comerciante de San Luis Potosí, coincidió en señalar que no todas las familias compran en las ferias, aunado a que, como en todo lugar, hay competencia y en lo que va de la feria solo en los dos primeros días, le ha ido bien.

"No me quejo, porque sí he vendido, pero no lo suficiente, lo que todo comerciante espera. No soy la única que vende ropa y productos para niño, entonces por ese lado, creo que está bien, pero espero y el fin de semana pueda vender un poco más".

En tanto los propietarios de negocios con venta de frituras, nieves, paletas, dulces entre otros alimentos, así como los negocios locales de comida indicaron que han tenido buena respuesta de los asistentes a este evento.