Reportan escasez de productos Costanzo

La concesión de un periodo de descanso de dos semanas en la fábrica de Dulces y Chocolates Costanzo de esta capital, generó la escasez de algunos de los productos más buscados por las y los potosinos y por la gente que visita San Luis Potosí en plan de turista.

En las varias sucursales de la icónica marca situadas en el Centro Histórico, se comprobó que no hay disponibilidad de productos como la esponja cubierta de chocolate, los dulces de pasta de cacahuate llamados "Púrpura", ni de paletas de malvavisco "Paletón", paletas de jalea "Tolteca", o jaleas de corazón, nuez encanelada, marqueta amarga, chiclosos, ni de algunos chocolates rellenos.

Las estanterías no lucen vacías, pero algunas charolas tienen tarjetas blancas que indican que de ese producto "no hay". Se confirmó que la escasez no se debió a las altas ventas propias de la temporada decembrina, sino a una baja en la producción por el periodo vacacional de las y los empleados operativos.

Para la tranquilidad del cliente, algunos productos de los que sí hay existencia suficiente son los chocolates "Tornillo", "Enanos", "Duquesa", "Princesa" y otros similares.

La escasez de productos Costanzo parece acentuarse en las tiendas que no pertenecen a la empresa, sino que son franquicias adquiridas y operadas por particulares. En algunas de estas tiendas, varios de los tubos despachadores de producto se hallaban vacíos y las empleadas comentaron que en los últimos días "se ha batallado bastante para surtir".

Al parecer, la fábrica retomaría al 100 por ciento sus actividades en el transcurso de este lunes, para que en pocos días el abasto se normalice y que la demanda siempre creciente de los dulces y chocolates más potosinos, pueda ser cubierta sin problemas.