Reportan saldo blanco tras desfil de primavera

La Guardia Civil de Villa de Pozos reportó saldo blanco al término del Desfile de Primavera realizado el pasado viernes 20 de marzo, y si bien el evento generó algunas críticas de automovilistas por el caos vial que se vivió, también produjo comentarios de agradecimiento por haber dado un espacio de sana convivencia para las y los escolares participantes y sus familias.

En el evento participaron menores que acuden a alrededor de 19 planteles, principalmente de preescolar y primaria, que lucieron trajes y disfraces inspirados en la llegada de la primavera, con figuras como flores, aves y otros animales, así como figuras de arlequines y otras que, en general, dieron mucho color al desfile.

Los contingentes partieron del jardín principal de la cabecera municipal de Pozos y recorrieron calles como 5 de Mayo, Centenario, Pavón, Fray Juan de Villerías, Benito Juárez, Ciriaco Cruz y Saturnino Cedillo, hasta volver al jardín principal. En al menos tres puntos de este recorrido, hubo puntos de hidratación para las y los participantes.

El desfile abarcó un horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y contó con el acompañamiento previo y posterior de elementos de la Guardia Civil Municipal. Aún así, algunos automovilistas criticaron que la actividad se realizara el viernes 20 y no el sábado 21 que es "el mero día de la primavera", aunque este año, el equinoccio primaveral se registró a las 11:25 de la noche del 20 de marzo.

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