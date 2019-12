Representantes indígenas piden que les otorguen directamente los recursos para obras

Lo anterior, explicó Jaquelina Fernández, representante de las comunidades tének y náhuatl en Tancanhuitz, "porque los ediles están ejecutando proyectos sin tomar en cuenta las opiniones y necesidades de nosotros, los beneficiarios finales, además de que, en muchos casos, los contratistas enviados por los ayuntamientos realizan obras de mala calidad".

Dijo que a lo largo de los años, los recursos se han manejado más por criterios partidistas del presidente municipal en turno, que por el interés genuino de los indígenas, lo que ha afectado a alrededor de 56 localidades tan solo en Tancanhuitz.

A su vez, Narciso Mendoza, de la comunidad mixteca baja de la capital del estado, al igual que Vicente Domingo Hernández Ramírez, de la comunidad mazahua, desconocieron al recién nombrado representante Zenón Santiago Cervantes, de quien dijeron que, más que electo, fue designado en directo por el alcalde Xavier Nava Palacios en un evento carente de toda validez, realizado el sábado 7 de este mes en la plaza de Aranzazú de la capital.

"El evento no tuvo validez porque no se realizó dentro de alguna de las comunidades y porque no hubo ni siquiera el 50 por ciento de asistencia de las aproximadamente 560 personas que forman parte de las tres comunidades asentadas aquí en la capital", dijeron.

"A los compañeros que fueron, muy pocos en realidad, se les llevó con engaños y promesas de regalos como refrigeradores, estufas, cámaras frías para sus flores y otros apoyos que al final no les entregaron", fue el comentario.

El grupo fue atendido por el diputado Ricardo Villarreal Loo, quien ofreció atender sus peticiones y analizar qué se puede hacer desde el marco legal actual, al menos para dar mayor transparencia a los procesos de asignación de recursos para obras en las comunidades, así como a la ejecución de los proyectos y que las consultas a la población indígena sean efectivas.

Representantes de comunidades indígenas, tanto de la capital potosina como de la Huasteca, acudieron al Congreso del Estado para solicitar que los recursos municipales destinados a obra pública se asignen directamente a sus consejos de gobierno y no a los alcaldes de cada municipio.