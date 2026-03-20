Reprobados, 26 de 27 diputados de San Luis P.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí volvió a exhibir un desempeño deficiente, luego de que la Sexta Evaluación Trimestral de Congreso Calificado revelara que 26 de 27 diputados reprobaron, sin que se haya aprobado una sola nueva ley en el periodo analizado.

El informe evidencia un rezago en el trabajo legislativo, pese a algunos avances en transparencia, como la presentación total de declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés, así como la publicación de actas en 20 de 27 comisiones.

En términos de productividad, durante la actual Legislatura se han presentado 532 iniciativas, de las cuales 229 siguen pendientes, lo que representa una eficacia del 57 por ciento.

En el desempeño individual, la diputada María Dolores Robles Chairez (PVEM) fue la única con calificación aprobatoria, al obtener 7.04 puntos. Le siguen Marco Antonio Gama Basarte (MC) con 4.95 y Tomás Zavala González (PT) con 4.22. En contraste, los peores resultados fueron para Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez (PVEM) con -1.82, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno (Morena) con -1.71 y Brisseire Sánchez López (PVEM) con -0.99.

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El reporte también señala que en el trimestre no se aprobó ninguna nueva ley, además de detectar irregularidades como la presentación de ocho iniciativas sin impacto presupuestario, pese a que es un requisito.

En cuanto a actividad legislativa, Ma. Sara Rocha Medina (PRI) es la diputada con más iniciativas presentadas, con 36, mientras que Roxana Hernández Ramírez (PVEM) encabeza las iniciativas aprobadas con 16. Rocha Medina también lidera en puntos de acuerdo presentados con 19, en tanto que Robles Chairez suma seis aprobados.

Asimismo, siete legisladores obtuvieron puntaje por acciones legislativas de alto impacto, todas relacionadas con reformas constitucionales aprobadas. El informe también da cuenta de faltas administrativas: Luis Fernando Gámez Macías (PVEM) fue el diputado con más inasistencias, con dos, mientras que Cuauhtli Fernando Badillo Moreno (Morena) y Jessica Gabriela López Torres (Morena) acumularon el mayor número de retardos, con dos cada uno.

Respecto a la participación ciudadana, se han presentado 75 iniciativas ciudadanas, de las cuales sólo 12 han sido aprobadas y 20 permanecen pendientes, mientras que el resto fueron desechadas o declaradas sin materia.