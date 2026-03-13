Reprocha J. Juárez cobertura de quejas

En Ciudad Valles se confirmó la existencia de la denuncia de un detenido que acusa de abuso policial a la Guardia Civil Estatal (GCE), corporación que detuvo al hombre y quien al momento del arresto, ya presentaba heridas, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El mando policial precisó que la corporación arrestó a Ulises N. por presuntos delitos contra la salud al decomisarle varias dosis de una sustancia con características similares a la droga "cristal", así como de una motocicleta.

Refirió que, durante el procedimiento de certificación médica, personal de la Comisión Nacional de Emergencias, detectó que tenía una cicatriz infectada, por lo que los paramédicos le brindaron atención.

Juárez Hernández reclamó que el caso fue desvirtuado por algunos portales, donde se publicaron imágenes del hombre herido en un pie y dando a entender que los policías lo habrían golpeado.

"Es lo que yo he mencionado. Pareciera que a la Guardia Civil nos hacen ver como si esto fuera una actuación sistemática o incluso, de protección hasta los grupos criminales, que nosotros encontramos en la realidad, en campo", dijo.

En tanto, actualizó que todavía no se tiene identificación, ni certeza de que siete policías estatales hayan irrumpieron en un restaurante del municipio de Salinas de Hidalgo, a fin de causar destrozos y robarle el celular a una de

las propietarias.

El pasado 16 de febrero se informó que siete guardias estatales ingresaron de manera violenta y rompieron cerraduras de muebles, maltrataron a quienes se encontraban en el interior y a la hija del dueño, le robaron el teléfono celular.