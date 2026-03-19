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Repunta carestía en SLP

En la primera quincena de marzo se rompe racha de dos meses a la baja; canasta básica sube 2.1%

Por Rolando Morales

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
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Repunta carestía en SLP

Tras dos meses a la baja, durante la primera quincena de marzo, el estado de San Luis Potosí registró un costo promedio de la canasta básica alimentaria (CBA) de 2 mil 12 pesos, lo que representa un incremento anual del 2.1 por ciento, de acuerdo con la información de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

San Luis Potosí registra aumento mensual en costo de canasta básica

Según el último monitoreo de precios realizado por el Anpec señala que la entidad potosina registró un ligero incremento del 1 por ciento a tasa mensual con respecto al costo promedio de la CBA registrada en febrero la cual fue de 1 mil 991 pesos.

Cabe resaltar que derivado de estos datos el costo promedio de la CBA durante el primer trimestre del año fue de 2 mil 22 pesos, mientras que en el mismo periodo del año pasado fue de 2 mil 39 pesos. Pese a esto la CBA potosina se mantiene por debajo del promedio nacional que asciende a los 2 mil 85 pesos.

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Productos con mayor aumento en precios a nivel nacional

De forma específica, los productos con el mayor encarecimiento en el último periodo de muestreo a nivel nacional fueron el jitomate saladet el cual aumentó hasta en un 60.33 por ciento con un costo de promedio de 45.09 pesos el kilo, le sigue el limón el cual aumentó en un 20.14 por ciento que equivale a un precio promedio de 43.44 pesos, así como el tomate verde que se encareció en un 10.22 por ciento con un precio promedio de 47.34 pesos el kilo.

Posteriormente, tanto el pollo entero como la papa registraron aumento por encima del 4 por ciento, con costos promedio de 80.81 pesos y de 34.39 pesos respectivamente.

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