Repuntan las ventas en Pabellón Navideño

Por Leonel Mora

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Repuntan las ventas en Pabellón Navideño

Comerciantes del pabellón navideño instalado en el centro de la cabecera municipal soledense, reportaron que sus ventas han incrementado "poco a poco" conforme se acerca el 24 de diciembre y que entre los artículos más vendidos, están los juguetes electrónicos y los suéteres con colores y figuras de temática invernal.

Instalados desde el pasado 12 de diciembre en las cercanías de la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez, las y los vendedores, ofrecen una amplia diversidad de artículos, desde figuras para el nacimiento, que fue lo que se vendió más en la primera semana, hasta juguetes sofisticados y de importación que atraen la atención de los menores.

De los nacimientos, algunas vendedoras con más de una o dos décadas de experiencia en el ramo señalaron que en Soledad existe una tradición muy fuerte y arraigada por crear, en los hogares, representaciones del nacimiento de Jesús en Belén. Incluso, la autoridad municipal convoca anualmente a concursos para premiar los mejores nacimientos.

En la primera semana del pabellón navideño, dominó precisamente la venta de figuras y accesorios decorativos para nacimientos. En los días posteriores hubo más venta de series de luces para el adorno de las viviendas, así como de juguetes por parte de las madres y padres más previsores.

Otra cosa que se ha destacado este año es la venta de suéteres navideños especialmente entre parejas que han adoptado la moda de vestir igual en las reuniones familiares.

 de amigos o de compañeros de trabajo.

Las y los comerciantes prevén que la próxima semana se registre las ventas más "fuertes" y que luego haya un descenso de camino al 31 de diciembre, pues esta última fecha ya no implica, necesariamente, la compra de regalos.

