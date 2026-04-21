Requieren donativos para dar atención a niños quemados

La Fundación Rino Q, requiere con urgencia donativos de una pomada que se denominada Emla, un analgésico necesario para el tratamiento de niños quemados. Por ahora ha recibido recursos económicos, pero son necesarios para llevar a los infantes a tratamiento.

Hay una técnica nueva que se llama "láser co2 fraccionado", un tratamiento que ayuda a disminuir los efectos de las quemaduras en la piel. La pomada permite disminuir el dolor una vez aplicada, lo que ayuda a facilitar las condiciones para ese tratamiento en los niños quemados.

Flor Portales, coordinadora de imagen y diseño de tratamientos de secuelas, informó que la necesidad de fondos no para, porque se trata de tratamientos muy costosos. Un ejemplo de esos costos es una prenda de presoterapia, qué puede costar entre 3 mil y 6 mil pesos, para atender a un solo paciente, lo que da una idea de la imperiosa necesidad de recursos para trabajar con las quemaduras.

También necesitan apoyo en transporte para los casos donde es necesario trasladar a los niños quemados a Guadalajara, de manera que la movilización salga gratuita. Otro aspecto incluye el donativo de medicamentos que se requieren antes de la cirugía, por ejemplo para el caso de las propias pomadas anestésicas que se requieren en donación. Han encontrado solidaridad, pero las necesidades representan una constante.Precisó que los donativos no necesariamente podrían ser económicos, sino también en especie.

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