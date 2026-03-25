Rescata Galindo canchas rumbo al Mundial 2026

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la inauguración de la cancha número 19 del programa "Color Mi Jugada" en la colonia El Paseo, como parte de la estrategia municipal para la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social a través del deporte, en conmemoración del Mundial 2026.

El Presidente Municipal destacó que esta rehabilitación forma parte de un programa integral de reparación de canchas en distintos puntos de la ciudad, cuyo objetivo es ofrecer espacios dignos para la práctica deportiva y la convivencia familiar, especialmente para niñas, niños y jóvenes que requieren entornos seguros para su desarrollo.

Asimismo, el Alcalde Enrique Galindo subrayó que, con la mejora de la infraestructura y la instalación de iluminación adecuada —4 luminarias y 3 reflectores—, se busca que estos espacios también puedan utilizarse en horarios nocturnos, fomentando actividades sanas y alejando a la niñez y juventud de conductas que puedan afectar su bienestar. Añadió que el Ayuntamiento continuará impulsando proyectos similares en toda la Capital.

Por su parte, el párroco de la iglesia de la Anunciación, José de Jesús López Castillo, conocido como "Kino", expresó que esta cancha tiene muchos años al servicio de la comunidad y recordó que, cuando se anunció su rehabilitación e iluminación, muchos vecinos dudaban que se concretara. Hoy, dijo, la entrega de la obra confirma el compromiso del Ayuntamiento y genera confianza en que las acciones anunciadas sí se cumplen.

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Con "Color Mi Jugada", el Gobierno de la Capital avanza en la meta de rehabilitar 100 canchas en toda la ciudad, integrando además el arte urbano con murales alusivos al Mundial 2026, para que San Luis Potosí viva desde ahora el ambiente de esta fiesta deportiva en cada colonia, con espacios más vivos, seguros y llenos de identidad.