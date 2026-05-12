Rescata PC a un tordo y un tlacuache

Ahora fueron un tlacuache y un tordo los animales rescatados por elementos de Protección Civil en la zona urbana de Villa de Pozos, ejemplares que luego fueron liberados en su hábitat natural con las debidas medidas de precaución.

El tlacuache se ubicó al interior de un domicilio de Privada de Antequera y se usó una jaula de pájaros para atraparlo. Se retiró de forma segura y posteriormente fue liberado en zona rural. Al respecto, el personal de Protección Civil pidió a la población no dañar a este tipo de marsupiales, ya que son reguladores naturales de fauna nociva.

En el caso del tordo, éste fue localizado atrapado en el patio de un hogar del Circuito Libertad, en la segunda sección de Prados de San Vicente.

Cabe señalar que los avistamientos cercanos de fauna silvestres van en aumento en Villa de Pozos conforme el hábitat natural se va achicando cada día más, debido a la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios.

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