Residentes de Pozos reclaman servicios básicos antes que feria

Residentes de Villa de Pozos pidieron al Concejo Municipal invertir en mejorar la recolección de basura, el alumbrado público y la seguridad, lo mismo que en los cantantes y grupos que amenizarán la Feria Regional que iniciará el próximo jueves 25 de septiembre.

Transeúntes y comerciantes de las cercanías del jardín principal del municipio expresaron que la feria es un evento bien visto y esperado por "mucha gente de aquí de la Villa", pues abre espacios para la recreación y la convivencia de las familias. Sin embargo, advirtieron que el gobierno poceño no debe "dejar de lado las prioridades", como la basura, el alumbrado y la vigilancia.

Mencionaron los ciudadanos que cada sector de Pozos tiene diferentes necesidades: en la cabecera municipal se requiere mejorar la recolección de basura; en las colonias, más luminarias que realmente funcionen. Y en seguridad pública, señalaron: "esa sí se requiere en donde quiera, aunque nosotros los comerciantes es algo que le pedimos mucho a la presidenta".

Un tema aparte es el abasto de agua potable, que si bien es competencia del organismo intermunicipal Interapas, cada vez más el Concejo Municipal de Villa de Pozos asume funciones de distribución mediante camiones cisterna (pipas).

Este fin de semana, la concejal presidenta María Teresa de Jesús Rivera Acevedo informó que en lo que va de su primer año de labores se distribuyó agua a 4 mil 500 hogares (más de 16 mil habitantes) y expresó: