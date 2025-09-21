Residentes de Pozos reclaman servicios básicos antes que feria
Recolección de basura, alumbrado público y seguridad, piden al Consejo Municpal
Residentes de Villa de Pozos pidieron al Concejo Municipal invertir en mejorar la recolección de basura, el alumbrado público y la seguridad, lo mismo que en los cantantes y grupos que amenizarán la Feria Regional que iniciará el próximo jueves 25 de septiembre.
Transeúntes y comerciantes de las cercanías del jardín principal del municipio expresaron que la feria es un evento bien visto y esperado por "mucha gente de aquí de la Villa", pues abre espacios para la recreación y la convivencia de las familias. Sin embargo, advirtieron que el gobierno poceño no debe "dejar de lado las prioridades", como la basura, el alumbrado y la vigilancia.
Te puede interesar:
Servicios básicos persisten sin mejoras en Pozos
Mencionaron los ciudadanos que cada sector de Pozos tiene diferentes necesidades: en la cabecera municipal se requiere mejorar la recolección de basura; en las colonias, más luminarias que realmente funcionen. Y en seguridad pública, señalaron: "esa sí se requiere en donde quiera, aunque nosotros los comerciantes es algo que le pedimos mucho a la presidenta".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Un tema aparte es el abasto de agua potable, que si bien es competencia del organismo intermunicipal Interapas, cada vez más el Concejo Municipal de Villa de Pozos asume funciones de distribución mediante camiones cisterna (pipas).
Este fin de semana, la concejal presidenta María Teresa de Jesús Rivera Acevedo informó que en lo que va de su primer año de labores se distribuyó agua a 4 mil 500 hogares (más de 16 mil habitantes) y expresó:
"Por primera vez recuperamos nuestra dignidad y enfrentamos los retos con soluciones propias, porque en Villa de Pozos ya no esperamos a que otros resuelvan; ahora lo hacemos nosotros".
no te pierdas estas noticias
Van por reforestación en la Sierra de San Miguelito
Rubén Pacheco
La dependencia estatal recibirá 250 mil plantas endémicas y reporta la entrega de 350 mil árboles
Créditos hipotecarios se mantienen estables en Centro-Bajío: AMPI
Ana Paula Vázquez
Las tasas en bancos no han variado y se proyecta aumento en créditos para vivienda media, aunque persiste el déficit de casas económicas.
Repatrian a cientos de potosinos desde EU
Rubén Pacheco
El Gobierno estatal informó que más de 250 migrantes potosinos han sido repatriados y se espera la cifra oficial del INM y la SRE.