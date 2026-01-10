Respalda Morena reestructura laboral en el Poder Judicial

En medio de al menos 120 despidos en el Poder Judicial del Estado, el diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, respaldó la reestructura en marcha al argumentar que se trata de una nueva etapa institucional que, aunque implica recortes, debe realizarse con respeto a los derechos laborales y una reducción de la nómina, a la que calificó como abultada.

Los despidos corresponden principalmente a personal contratado mediante un denominado fondo de apoyo, cuyos salarios se cubrían con recursos destinados a personal auxiliar. Aunque algunos recortes se dieron de forma gradual, se notificó a un número elevado de trabajadores, varios de ellos con antigüedades de entre dos años y medio y cinco años.

Arreola Mallol reconoció que las y los trabajadores de base y sindicalizados sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema de justicia y que sus derechos deben ser protegidos; sin embargo, afirmó que el inicio de un nuevo modelo judicial conlleva la conclusión de contratos, etapas y procesos administrativos, lo que obliga a una reorganización interna.

Desde el Congreso del Estado, el legislador informó que se impulsa una ley de carrera judicial para establecer un escalafón claro y mejorar las condiciones laborales, la cual será analizada en un foro de Parlamento Abierto, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Legislativas y el propio Poder Judicial.

Finalmente, el diputado señaló que el Poder Judicial enfrenta una situación financiera compleja, con adeudos y préstamos quirografarios, por lo que consideró necesario crear un nuevo órgano de administración que elimine el dispendio, aplique criterios de austeridad y depure estructuras administrativas que duplican funciones.