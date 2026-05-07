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Respalda R. Gallardo propuesta de Serrano

Ve con buenos ojos la iniciativa para que aspirantes sean sometidos a exámenes de control

Por Rolando Morales

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
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Respalda R. Gallardo propuesta de Serrano

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que ve con buenos ojos la propuesta para que aspirantes a cargos de elección popular sean sometidos a exámenes de control y confianza, y consideró que debería incluirse también a la Fiscalía General de la República en ese proceso.

La iniciativa fue planteada por el diputado Héctor Serrano Cortés y busca que quienes busquen un cargo acrediten evaluaciones como pruebas psicológicas, poligráficas y médico-toxicológicas antes de obtener su registro.

Gallardo señaló que este tipo de medidas tendrían que regularse dentro del proceso electoral y ayudarían a revisar los perfiles de quienes buscan un cargo, sobre todo para evitar vínculos con la delincuencia. 

Insistió en que la Fiscalía federal podría encargarse de las evaluaciones relacionadas con puestos de carácter federal.

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Actualmente, el planteamiento contempla que estas pruebas se realicen a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza del estado, que depende de la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, el gobernador consideró que abrir la posibilidad de que también intervenga la Fiscalía permitiría dar más opciones y generar mayor confianza en 

las evaluaciones.

También descartó que exista conflicto de interés si participan distintas instancias, al señalar que incluso podría haber una especie de "doble vía" para quienes quieran someterse a estas pruebas.

La propuesta plantea modificar la Ley Electoral del estado para hacer obligatoria esta certificación como requisito de registro. En cuanto a la propuesta de la diputada María Leticia Vazquez Hernández para recortar a las campañas a la gubernatura en 45 días, el mandatario estatal también respaldó la iniciativa al señalar que "muchos días es mucha tiradera de dinero", al argumentar que existe un rechazo social ante las campañas con altos costos y eventos masivos con publicidad en espacios públicos. 

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