Respalda Soledad reforma de ley para la gubernatura 2027-33

Fuentes oficiales del gobierno soledense confirmaron que, en su cuarta sesión extraordinaria, el Cabildo aprobó por mayoría el decreto de la llamada "Ley Gobernadora", emitido por el Congreso del Estado, que busca garantizar que una mujer lleve las riendas de la administración estatal en el periodo 2027 – 2033.

Dicha sesión se realizó el pasado jueves 18 y sus resultados se informaron desde el viernes 19 a través de un comunicado de prensa en el que se precisó que el sentido de la votación de las y los integrantes del cuerpo edilicio, se comunicaría cuanto antes al Poder Legislativo del Estado.

En los días previos a esa sesión, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, hizo patente su respaldo a la iniciativa de reforma y dijo que en Soledad se estaría apoyando e impulsando la propuesta de que en la elección estatal de 2027 participen únicamente mujeres en la contienda para la gubernatura potosina.

En sus declaraciones, el presidente municipal, evitó referirse de manera particular a la senadora Ruth Miriam González Silva y a sus intenciones declaradas de ser la primer mujer gobernadora del estado potosino, sino que expresó que en todos los partidos políticos locales hay perfiles valiosos de mujeres que pueden dar la pelea por el cargo.

En la misma sesión extraordinaria del Cabildo se tomó protesta a la nueva oficial mayor del Ayuntamiento de Soledad, Bertha Alicia Garay Rodríguez, en sustitución de Luis Gerardo Ruiz Ibarra.