"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Respetarán protestas por el caso Jorge Eduardo: SGG

J. Guadalupe Torres señaló que las manifestaciones son parte del equilibrio democrático y aseguró que la investigación avanza.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 10, 2025 04:23 p.m.
A
Torres: respeto a manifestaciones.

Torres: respeto a manifestaciones.

En caso de que haya manifestaciones por el asesinato de Jorge Eduardo Dávila Ramírez, estudiante de la UASLP, se respetará cualquier movilización, porque son "llamados de atención y equilibrios a la autoridad", aseveró J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

"En una democracia moderna eso sucede, y bueno, nosotros lo único que estamos haciendo es luchar para poder tener un San Luis seguro como se ha venido avanzando", señaló.

Torres Sánchez afirmó que no debe existir ninguna excusa para dar con los responsables del crimen, detenerlos y llevarlos ante la ley, con el objetivo de garantizar justicia y reparación integral del daño.

El funcionario indicó que, tras abordar el tema en la Mesa de Paz y Seguridad, se acordó una mayor coordinación entre la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Guardia Municipal capitalina, "que es la competente territorialmente hablando".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Le mandamos un pésame a los familiares, a los amigos y a la comunidad universitaria de Jorge Eduardo. Ya con la Fiscalía comentamos el tema; va avanzada la investigación", puntualizó.

