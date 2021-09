Restauranteros celebran siga semáforo en naranja

El hecho de que no se haya pasado a semáforo rojo es una maravilla para el sector restaurantero, obviamente quieren estar en verde, ser una actividad esencial "porque lo que vemos es que el gobierno hace fundamental lo que le gusta como la educación, la construcción, la industria y nosotros no entendemos porqué a nosotros no", declaro Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).

Se preguntó sobre qué es lo requieren hacer para lograr ser esenciales para no tener que depender de un semáforo y simplemente aplicar los protocolos que conlleve a que sean sancionadas aquellas unidades económicas que no los apliquen al cien por ciento.

"También vemos que hay algunos entes dónde se ve que hay una libertad absoluta, nadie cumple las restricciones y no se aplican los protocolos, y ahí es donde la ciudadanía debe ser más responsable, porque la autoridad no tiene tantos ojos como para estar en todos los lugares, pero en general debemos ser corresponsables del problema", explicó.

Kasis Chevaile mencionó que, después de lo que la gente hace para sobrevivir en sus negocios, lo que les representan los gastos permanentes con ventas cada vez más golpeadas por los semáforos "y cuando estábamos en verde, comenté que es una maravilla aun y cuando es solo el 60 por ciento con respecto a 2019 y no quiere decir que es algo bueno, pero dentro de lo malo que hemos vivido es lo mejor".