Restauranteros esperan un lleno total el Día del Amor

Restauranteros de Villa de Pozos compiten por ganar clientela para el próximo fin de semana que se celebrará el Día del Amor y la Amistad, fecha para la cual ya se ofrecen paquetes "para enamorados" que incluyen copa de cortesía, cena, música en vivo, rifas, etcétera, en paquetes que van de los 230 a más de mil pesos por persona.

Además de medios tradicionales de publicidad como periódicos, la radio y el volanteo, los empresarios del sector utilizan cada vez más las redes sociales para promover sus servicios y paquetes especiales en cada fecha o temporada especial del año.

Personal encargado de algunos de los restaurantes ubicados en el acceso principal a Villa de Pozos, la avenida Julián de los Reyes, comentaron que este 14 de febrero se espera una afluencia significativa de parejas y grupos de amigos debido a que la fecha cae en sábado.

De hecho, confían en que dicha afluencia se dé a partir del viernes 13 y dure hasta el domingo 15, aunque con más afluencia de familias para este último día.

Entre las promociones que más destacan en los restaurantes, está la copa o "shot" de bienvenida para las parejas; la cena "a cuatro tiempos"; la música en vivo ya sea para amenizar o incluso para bailar, así como actividades extra como las rifas, el obsequio de flores e incluso, juegos como "casarse" en un registro civil al estilo de las kermeses de antaño.