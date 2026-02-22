Restaurantes esperan una de las temporadas muy activas en el año

El sector restaurantero especializado en pescados y mariscos en San Luis Potosí, se prepara para una de las temporadas más activas del año, con la expectativa de que la Cuaresma, impulse un aumento considerable en la afluencia de comensales y en los ingresos de los establecimientos formales.

De acuerdo con Alejandro Espinosa Abaroa, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), los negocios podrían registrar incrementos en ventas de entre 30 y 40 por ciento, particularmente durante los viernes y fines de semana, cuando se intensifica el consumo de productos del mar.

El dirigente explicó que factores como la tradición religiosa y las altas temperaturas favorecen la preferencia por platillos a base de pescado y mariscos, cuyos precios actualmente se mantienen en un rango aproximado de 180 a 240 pesos, considerado accesible para buena parte de la población.

Sin embargo, advirtió que la temporada también implica presiones en los costos de operación, debido al encarecimiento recurrente de insumos como camarón, filete y otras especies, situación que obliga a los restauranteros a buscar proveedores competitivos para evitar ajustes bruscos en sus cartas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Espinosa Abaroa subrayó además que los establecimientos afiliados operan bajo normas sanitarias vigentes y supervisión de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), lo que brinda certeza a los consumidores sobre la calidad y manejo adecuado de los alimentos.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a privilegiar el consumo en negocios formalmente establecidos, al señalar que la Cuaresma representa un periodo clave para la recuperación económica del sector gastronómico local.