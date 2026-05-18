Retiran más de 228 tn de residuos de drenaje

Entre enero y abril de este año fueron retiradas más de 228 toneladas de desechos, lodo y grasa de la red sanitaria, de acuerdo con datos de Interapas, en medio de los preparativos por el arranque de la temporada de lluvias.

Las labores de limpieza abarcaron más de 141 mil metros lineales de tubería desazolvados en distintos puntos de la capital y Soledad de Graciano Sánchez, donde diariamente cuadrillas realizan trabajos para evitar colapsos, fugas y brotes de aguas residuales.

En ese mismo periodo se atendieron más de mil reportes relacionados con drenajes tapados, fugas y escurrimientos de aguas negras, problemas que suelen agravarse por la acumulación de basura doméstica y residuos arrojados directamente al alcantarillado.

Tan solo en la última semana, personal operativo realizó 59 desazolves y limpió otros 7 mil 430 metros de drenaje. Además, atendió 24 fugas de aguas residuales en diferentes sectores

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de la ciudad.

Las colonias Ferrocarrilera, Las Flores y Las Julias concentraron parte de estos trabajos. En esos tres puntos se extrajeron alrededor de 520 kilogramos de basura, lodo y grasa que bloqueaban el flujo del agua residual.

En Soledad de Graciano Sánchez también se efectuaron labores de limpieza y mantenimiento en vialidades como Macedonio Castro, Emilio Carranza, Valle de Tangamanga, Manuel Ávila Camacho y Adolfo Ruiz Cortines, entre otras zonas consideradas de riesgo por taponamientos.

Los trabajos incluyeron además la limpieza de 2 mil 800 pozos de visita y 68 bocas de tormenta, sitios donde frecuentemente se acumulan residuos que terminan provocando encharcamientos y malos olores durante las lluvias.

El organismo operador mantiene el operativo preventivo ante el inicio formal de la temporada pluvial este viernes, mientras persiste el problema de basura y desechos sólidos que continúan llegando al sistema de drenaje de la ciudad.