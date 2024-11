Retiran obstrucción de guías podotáctiles

El gobierno estatal retiró del lado norte de su Palacio las estructuras que obstruían las guías podotáctiles instaladas recientemente por el Ayuntamiento de la capital.

Al parecer, se buscará modificarlas o de plano optar por otro tipo de decoración que no afecte los derechos de personas con discapacidad visual.

Lo anterior, luego de que en diferentes medios informativos se abordara el caso y se cuestionara si en algún momento, las autoridades municipales y del estado llegarían a un acuerdo sobre las estructuras y las guías.

En algunos puntos de la Plaza de Armas y en jardines como el de Vicente Guerrero o de San Francisco, ya es posible ver algunos adelantos de lo que será la decoración de la época navideña y de fin de año.

En este medio, el primer reporte sobre la obstrucción de guías para personas con discapacidad visual se hizo el pasado jueves 14 de noviembre. Ese día se precisó que 10 bases de un metro cuadrado cada una, ocupaban espacio sobre la guía podotáctil de la calle de Venustiano Carranza con dirección a la Plaza de Armas, a un costado del Palacio de Gobierno estatal.

Ni autoridades municipales ni estatales confirmaron si hubo diálogo y acuerdo entre sí para retirar la obstrucción de las guías, pero el hecho es que las estructuras ya no están. Personal de guardia del Palacio comentó que posiblemente las estructuras se pongan “en otro sitio, donde no estorben”, o se les haga una modificación para ampliarlas y que descansen sobre la banqueta y no sobre la guía podotáctil.