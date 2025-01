Retomará Congreso consultas para extinción del Interapas

La Comisión de Agua del Congreso del Estado volverá a solicitar opiniones a los municipios involucrados en la desaparición del Interapas, pues continúan sin recibir una respuesta al requerimiento que se hizo desde la Legislatura pasada, comentó la diputada Nancy Jeanine García Hernández, presidenta de dicha comisión.

Señaló que sin una opinión favorable por parte de los Ayuntamientos de los municipios a los cuales, se presta el servicio por parte del organismo operador de agua, el Congreso no puede continuar con la iniciativa de su desaparición.

"El año pasado, antes de que tomáramos posesión nosotros, ya se habían mandado solicitudes de opinión a los municipios en las cuales no se obtuvo respuesta. Creo que la primera facultad es de los municipios antes que el Congreso pueda tajantemente determinar", comentó.

Añadió que la firma del convenio del organismo operador de agua con el nuevo municipio de Villa de Pozos también detuvo el procedimiento, pues continuar con su desaparición afectaría directamente a la población de dicha demarcación.

Además, el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, así como algunos legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT) de la actual Legislatura, han insistido en desincorporar a este municipio del Interapas, sin embargo, tampoco se ha presentado una intención por parte del Ayuntamiento al respecto.

"Yo he respetado el proceso de información, en que los municipios sean los primeros en dar su opinión, posición o postura. Lo que vamos a hacer es nuevamente enviar esa solicitud, porque hasta el momento no he tenido mayor información con respecto a si van a desincorporarse algunos municipios de Interapas", señaló Nancy García.