Retoman peregrinación de imagen del Santo Entierro

Feligreses recuperaron una tradición que ya se había perdido y esta semana peregrinaron con la imagen del Santo Entierro, tradición que se creía perdida. Se trata de una ruta procesional que no se desarrollaba desde 1815, es decir desde la época del virreinato.

La procesión es organizada por las cofradías Franciscana del Templo de San Francisco de Asís y de La Preciosa Sangre, esta última perteneciente a La Compañía

Luego de recuperar evidencia histórica, en el sentido de que esta peregrinación no se desarrollaba desde los tiempos previos a la consumación de la Independencia de México, y 210 años después, comenzaron a desarrollarla en 2025.

La peregrinación está programada para cada tercer viernes de Cuaresma y según lo dicta la tradición recuperada, dialogada con el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, es dedicada al Santo Entierro y por eso llevan la imagen y también una imagen de Virgen de los Dolores, a las que se le incorpora una cruz que va sola.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La ruta procesional rescatada parte del atrio de San Francisco, vira a la derecha hacia el Jardín Guerrero, continúa por Universidad hasta llegar a dar vuelta a la izquierda en la calle Mariano Escobedo y se incorpora hacia su izquierda a la calle Álvaro Obregón junto al jardín de San Juan de Dios, para llegar al Sagrario

Metropolitano.

Se trata de un rescate de una tradición que se suspendió en 1815 y se retomó en 2025. El rescate corrió a cargo de la Cofradía Franciscana del Santo Entierro y la Cofradía de la Preciosa Sangre , y como cofradía invitada, participó La Santa Cruz.