Retrasadas, hasta 3 mil licencias de Comercio

Ángel de la Vega Pineda, titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, reconoció que hasta el momento existe un retraso en la entrega de cerca de 3 mil licencias de funcionamiento a diversos establecimientos comerciales en la capital potosina.

“Sí existe un retraso en la entrega de licencias, debo de reconocerlo, ahorita tengo unas 3 mil o 2 mil 500 licencias listas para firma”, señaló el funcionario municipal.

Explicó que este retraso fue a consecuencia de la reforma y a las modificaciones que se realizaron recientemente por el Cabildo Municipal a la normativa del Reglamento de Comercio así como a la conformación de la Mesa Colegiada, siendo los principales factores que retrasaron por la impresión de las licencias de funcionamiento entre 5 o 6 semanas.

Si bien el titular de Comercio Municipal reconoció este rezago, estimó que en un mes se pueda superar y mantenerse al corriente de la expedición de licencias por parte de esta dependencia municipal y su entrega al establecimiento comercial correspondiente.

Detalló que la Dirección de Comercio realiza alrededor de 30 clausuras semanales, aunado a diversos actos de autoridad como actas administrativas, citatorios, recomendaciones, y explicó que desde que se asumió la titularidad de la dirección en octubre del 2024, estas ascienden a 7 mil acciones de autoridad en conjunto.

Puntualizó que la dirección no ha generado clausuras irregulares en establecimientos que mantengan vigente sus trámites autorizados, “yo no clausuro a nadie que tenga una licencia ya autorizada, nosotros tenemos un sistema y aquellos que ya cumplieron con todo y no tienen aún física su licencia no tienen por qué estar preocupados, a nadie hemos clausurado que esté vigente en sus trámites”.