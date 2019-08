Reubican a comerciantes que obstruían clínica

Los comerciantes de la ruta de tianguis número 20 que obstruían el acceso de emergencias en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social ya fueron reubicados, informó Francisco Porras Méndez, jefe de Plazas Mercados y Pisos.

Manifestó que ya se dio la indicación a los comerciantes de que se instalen unas cuadras más adelante a fin de que se eviten las molestias hacia los pacientes que por necesidad tienen que ingresar a dichos nosocomios.

"Nosotros cuidamos mucho que no se obstruyan los accesos de los hospitales, y hasta ahorita no hemos tenido más queja que ésta en particular, se recorrieron un poco los puestos para que quede libre el acceso, de hecho, ni siquiera eran los puestos los que invadían las entradas, sino unos vehículos que se estacionaron en esa zona y ya se habló con el dirigente de esto", señaló.

Manifestó que al momento no se ha otorgado ningún permiso nuevo para comerciantes, por lo que se mantiene el operativo permanente al exterior de las 11 clínicas públicas.