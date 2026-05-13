Revela estudio que la titular del STJE, es poco conocida

San Luis Potosí aparece entre las entidades con menor posicionamiento de su Poder Judicial a nivel nacional, luego de que su presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, registrara bajos niveles de conocimiento y aprobación ciudadana en una medición elaborada por la consultora GobernArte.

El estudio revela que apenas el 22.2 por ciento de la población encuestada, identifica a la magistrada potosina, mientras que su nivel de aprobación se ubica en 29.2 por ciento, cifras que la colocan en rangos bajos frente al resto de los titulares de tribunales superiores de justicia en el país.

En contraste, la Ciudad de México encabeza el ranking nacional con Rafael Guerra Álvarez, quien registra 37.5 por ciento de conocimiento y 46.6 por ciento de aprobación; le sigue el Estado de México con Héctor Macedo García, con 38.5 y 45.5 por ciento respectivamente, y en tercer lugar Guanajuato con Alma Delia Camacho Patlán, con 37.9 por ciento de conocimiento y 35.5 por ciento de aprobación.

Más abajo en la clasificación se ubican Sonora con Rafael Acuña Griego y Coahuila con Miguel F. Mery Ayup.

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