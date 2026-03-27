Revelan anomalías en el programa de estímulos de la UPN

Académicos denuncian exclusión ilegal y posible conflicto de interés en proceso de estímulos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de San Luis Potosí.

Exclusión ilegal en proceso de estímulos académicos

Los docentes de las unidades 241 y 242 de la UPN denunciaron públicamente presuntas irregularidades graves en el proceso de evaluación del Estímulo al Desempeño Académico 2026, al haber sido excluidos con la aplicación de criterios que no están establecidos en la normativa vigente.

Según los denunciantes, al menos tres docentes fueron dictaminados como "No favorables" con el argumento de no haber contado con nombramiento de tiempo completo durante 2025. Sin embargo, tanto el reglamento como la convocatoria establecen expresamente que el requisito consiste en ser personal académico de tiempo completo al momento de la solicitud del estímulo, sin exigir dicha condición durante todo el periodo evaluado.

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Otro criterio con el que cumplen y no se les reconoce, es el de docencia anual, dado que el reglamento y la convocatoria solo establecen haber impartido un mínimo de 60 horas de clase frente a grupo, sin exigir la condición de tiempo completo durante todo el año para impartir esa docencia. En los tres casos la cantidad de horas de docencia durante el 2025 supera por mucho las 60 horas.

Denuncias sobre actuación de la comisión evaluadora

Los académicos señalan que la comisión evaluadora no tiene facultades para interpretar extensivamente ni modificar el contenido de la normativa, por lo que la exigencia de requisitos no previstos constituye un acto ilegal.

Por otra parte, denuncian que la comisión no solo aplicó un criterio inexistente, sino que además omitió evaluar los expedientes, pese a haber sido recibidos formalmente, lo que vulnera los principios de legalidad. En la resolución de las impugnaciones, la comisión habría alterado el contenido de las normas, atribuyendo a artículos reglamentarios requisitos que no forman parte de su redacción original, con el fin de justificar la exclusión de los aspirantes participantes.

Además, se ha señalado un posible conflicto de interés, ya que integrantes de la comisión evaluadora participaron simultáneamente como beneficiarios del mismo programa de estímulos.

"El problema no es solo el resultado, sino que se nos excluyó con un requisito que no existe y sin siquiera revisar nuestro trabajo", señalaron los afectados.