Revira la fiscal García Cázares en el caso Rich

No se inició una nueva carpeta de investigación en contra de funcionarios públicos por el accidente mortal en el antro Rich, sino que se trabaja sobre la misma averiguación iniciada desde el principio, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Reiteró que el Ministerio Público responsable de la indagatoria mantiene abierto el asunto, tal como informó el pasado 24 de enero, donde aclaró que, aunque ya concluyó la investigación en contra de tres personas inmiscuidas, la misma sigue abierta por si hubiera otra responsabilidad.

Remarcó que actualmente la Fiscalía se encuentra centrada concretamente en los imputados Ulises N. y Francisco N., y Nancy N., a quienes ya se formuló la acusación y el proceso penal se encuentra en la etapa intermedia.

“No, no, no (hay otra carpeta de investigación), es la misma; sobre la misma. Hemos hecho requerimientos a diversas dependencias, no están contestando y con base en eso, pues se resolverá”, adujo.

A finales del 2024, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Gobierno (CGE), informó que derivado de posibles omisiones en tal caso investiga a tres funcionarios de primer nivel. Estos son: Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), entre otros.

; José Concepción Gallardo Martínez, titular de la Dirección de Gobernación y Lucía Martha Ramírez Rodríguez, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).