V. de Pozos no desacató traspaso de deuda: Rivera

La concejal presidenta de Villa de Pozos, Teresa Rivera Acevedo, rechazó que este municipio haya incurrido en desacato al Decreto 1074 emitido por el Congreso del Estado en el tema del traspaso de deudas entre la capital y el nuevo territorio.

Argumentó que Pozos nunca fue notificado de adeudo alguno, además de que no se demostró, por parte de la capital, que el crédito solicitado a Banorte se haya aplicado efectivamente en obras y programas de beneficio para las y los residentes de la exdelegación municipal.

“Nosotros no fuimos notificados. Hubo una entrega – recepción; la mayor parte de la ciudadanía lo sabe. Al no recibir notificación o que no se nos especificara en la entrega – recepción, pues… Aparte, se les mencionó anteriormente que si ese recurso (de Banorte) se llegó a ejecutar en el municipio de Villa de Pozos, pues que lo demuestren, ¿no?”, expuso la concejal en entrevista.

Reiteró que el territorio municipal se recibió “en completo desorden, en todas las calles, en todas las colonias, y no lo digo yo. Lo dice la ciudadanía y está de manifiesto en las calles y colonias”.

Rivera Acevedo confirmó que luego del vencimiento del plazo de 90 días para acordar con el Municipio de la capital el traspaso de las deudas proporcionales a Villa de Pozos, no ha tenido, a la fecha, contacto alguno con el Ayuntamiento de la capital o con el Congreso del Estado para abordar dicho tema.