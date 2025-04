Revisan medidas de seguridad en clubes deportivos de la capital

La Dirección de Protección Civil Municipal de la capital potosina informó que por temporada vacacional se intensificaron los recorridos de inspección en los clubes deportivos de la ciudad, a fin de que cumplan con las medidas de seguridad requeridas.

Señalaron que las instalaciones que han sido revisadas son las del Club Deportivo Potosino, la Loma Centro Deportivo, Club Deportivo 2000, Club Deportivo Punto Verde y el Club Libanés, esto con el objetivo de que cumplan con las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de las personas que acuden a estos centros de esparcimiento.

Añadieron que como parte del operativo, se llevan a cabo inspecciones de la infraestructura de los inmuebles, así como el cumplimiento de los requisitos en materia de medidas de seguridad a fin de mitigar riesgos y verificar que estos centros cuenten con extintores vigentes para su funcionamiento.

Mencionaron que el operativo continuará durante la Semana de Pascua para garantizar la seguridad de los visitantes de los clubes deportivos.

De acuerdo con el Reglamento de Protección Civil del Municipio de San Luis Potosí, en su capítulo II de Infracciones y Multas, se podrá sancionar si no se cuenta con personal salvavidas o personal capacitado en materia de Protección Civil, en clubes, instalaciones deportivas, públicas o privadas con albercas o instalaciones acuáticas, lo que implica una multa de 177 UMAs, es decir, 20 mil 25.78 pesos, según los tabuladores de la Ley de Ingresos del ayuntamiento para el presente año.

Asimismo, el reglamento también contempla multas por no contar con lavaojos y/o regadera, o que no tengan la suficiente presión de agua, en aquellos inmuebles que por su naturaleza o giro así lo requieran o ameriten, lo que representa una multa por 23.60 UMAs, es decir, 2 mil 670 pesos. Mientras que no contar con extintores representa un cobro de 100 UMAs, es decir 11 mil 314 pesos.