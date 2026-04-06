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Revisan "Panteras" antecedentes de 343 personas

Por Martín Rodríguez

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Revisan "Panteras" antecedentes de 343 personas

El grupo policial denominado "Panteras", incluye entre sus operativos, la inspección a 343 personas en las últimas dos semanas, para consultar sus datos en Plataforma México. Aunque no reveló detalles de los motivos de la revisión a la identidad de las personas, la corporación policial confirmó que tuvo contacto con ese número de civiles, para verificar el historial personal.

El operativo forma parte de las acciones de seguridad que la Guardia Civil Municipal de Soledad ha emprendido para desahogar sus tareas en las calles.

Dentro de una serie de actividades relacionadas con la vigilancia policial, la alcaldía de Soledad difundió un comentario en el que da cuenta de la inspección de 343 personas, parte operativa de la que no revela detalles, pero que se refiere a la identificación de estas, para rastreo de sus antecedentes en Plataforma México. Tampoco reveló alguna explicación acerca de la utilidad del operativo.

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