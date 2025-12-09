logo pulso
SLP

Revisará AN la legalidad de propuesta del Ceepac

Esto ante la inicativa de implementar alternancia de género en la gubernatura

Por Samuel Moreno

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Revisará AN la legalidad de propuesta del Ceepac

La reciente aprobación de un proyecto del Ceepac que abre la puerta a implementar alternancia de género en la gubernatura a partir de 2027, encendió el análisis al interior del Partido Acción Nacional (PAN), que advirtió la necesidad de evaluar si la propuesta respeta los principios constitucionales en materia electoral antes de avanzar hacia una reforma.

El esquema propuesto que dependerá de que el Congreso modifique la Constitución local y la legislación electoral, obligaría a los partidos, a postular únicamente mujeres en la próxima contienda por la gubernatura, lo que representaría un giro de alto impacto en el escenario político potosino.

El secretario jurídico del PAN, Eduardo Nava, señaló que el partido reconoce la importancia de la paridad y recordó que sus estatutos ya garantizan que el 50% de cargos y candidaturas estén encabezados por mujeres; sin embargo, pidió revisar a fondo si el planteamiento del Ceepac vulnera libertades internas de competencia y la autodeterminación de los partidos. 

"No creemos en concesiones ni cuotas impuestas. Las mujeres del PAN han demostrado capacidad y trayectoria por mérito propio", sostuvo.

Nava advirtió que, aunque el organismo electoral fundamenta su postura en acciones afirmativas, es necesario verificar que estas no representen restricciones injustificadas. "Las leyes deben abrir espacios, no cerrarlos. La ciudadanía necesita elegir entre todos los perfiles posibles, sin exclusiones por género", afirmó.

De aplicarse la alternancia, el PAN tendría que reconfigurar su ruta interna, pues perfiles masculinos quedarían fuera de la contienda, mientras que figuras como la senadora Verónica Rodríguez, las diputadas Mireya y Aranza Puente, además de posibles aspirantes ciudadanas, se colocarían en la delantera rumbo a 2027.

En el Congreso del Estado, el diputado Rubén Guajardo, coordinador de la bancada panista y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, adelantó que el tema será revisado desde ese órgano legislativo. Añadió que el PAN ya trabaja desde hace meses en su propia iniciativa de reforma electoral, la cual será presentada al inicio del próximo periodo ordinario.

