Rezagada la educación reproductiva para mujeres

La atención a la salud sexual y reproductiva en México, aún enfrenta rezagos importantes, particularmente para mujeres y disidencias sexogenéricas, advirtió la doctora Mariana Robles, directora general de la Clínica Médicas, durante una conferencia impartida en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

La especialista señaló que diversos padecimientos ginecológicos, incluso aquellos de carácter crónico, continúan impactando de forma significativa la calidad de vida de las mujeres, en gran medida por la falta de atención especializada oportuna y por las limitaciones del sistema de salud para abordarlos con una perspectiva integral.

Robles explicó que el problema no se limita únicamente a la cercanía física con un centro de salud, sino también al enfoque con el que se atienden estos temas, el cual —dijo— todavía presenta deficiencias. En particular, mencionó que en comunidades periféricas o alejadas de los grandes centros urbanos el acceso a especialistas en salud ginecológica es reducido, lo que agrava las condiciones de desigualdad.

Añadió que, además de mejorar la cobertura de los servicios médicos, es necesario reconocer los pendientes que existen incluso en el ámbito científico para comprender y atender plenamente la salud y la sexualidad de los cuerpos femeninos.

Finalmente, la médica subrayó que las políticas públicas en materia de salud deben complementarse con estrategias sociales que garanticen atención digna, respetuosa e incluyente, así como un acompañamiento profesional que contribuya a disminuir las brechas de inequidad que aún persisten en el país.