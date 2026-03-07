logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rezagada la educación reproductiva para mujeres

Por Samuel Moreno

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Rezagada la educación reproductiva para mujeres

La atención a la salud sexual y reproductiva en México, aún enfrenta rezagos importantes, particularmente para mujeres y disidencias sexogenéricas, advirtió la doctora Mariana Robles, directora general de la Clínica Médicas, durante una conferencia impartida en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

La especialista señaló que diversos padecimientos ginecológicos, incluso aquellos de carácter crónico, continúan impactando de forma significativa la calidad de vida de las mujeres, en gran medida por la falta de atención especializada oportuna y por las limitaciones del sistema de salud para abordarlos con una perspectiva integral.

Robles explicó que el problema no se limita únicamente a la cercanía física con un centro de salud, sino también al enfoque con el que se atienden estos temas, el cual —dijo— todavía presenta deficiencias. En particular, mencionó que en comunidades periféricas o alejadas de los grandes centros urbanos el acceso a especialistas en salud ginecológica es reducido, lo que agrava las condiciones de desigualdad.

Añadió que, además de mejorar la cobertura de los servicios médicos, es necesario reconocer los pendientes que existen incluso en el ámbito científico para comprender y atender plenamente la salud y la sexualidad de los cuerpos femeninos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, la médica subrayó que las políticas públicas en materia de salud deben complementarse con estrategias sociales que garanticen atención digna, respetuosa e incluyente, así como un acompañamiento profesional que contribuya a disminuir las brechas de inequidad que aún persisten en el país.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro
    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro

    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro

    SLP

    Redacción

    Interapas instala nueva tubería.

    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo
    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo

    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo

    SLP

    Redacción

    Conferencia por el 8M en SLP

    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga
    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga

    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga

    SLP

    Redacción

    Finanzas instaló módulos para recoger hologramas tras pagar control vehicular.

    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza
    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza

    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza

    SLP

    Rubén Pacheco

    La Auditoría Superior de la Federación detectó un daño de casi 5 millones de pesos en recursos federales de la UPSLP.