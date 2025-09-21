Rezago de vivienda económica persiste en SLP

El rezago en materia de vivienda económica continúa siendo uno de los principales retos en San Luis Potosí. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la oferta de casas de interés social sigue siendo insuficiente frente a la demanda, lo que obliga a muchas familias a buscar alternativas en otros segmentos.

La lideresa del organismo en la entidad, Olga Espitia Lanuza, señaló que, aunque se han consolidado desarrollos de vivienda media con buena aceptación en el mercado, el déficit en el sector más accesible no se ha resuelto.

En este contexto, una de las soluciones que ha tomado fuerza es la posibilidad de unir dos créditos hipotecarios, ya sea entre matrimonios, padres e hijos, hermanos o incluso amigos, para alcanzar los montos necesarios que permitan adquirir una propiedad de rango medio.

Este esquema, aunque representa un esfuerzo financiero importante para las familias, ofrece la ventaja de acceder a inmuebles en zonas con mejor infraestructura y plusvalía. Además, abre la posibilidad de que, con el tiempo, uno de los acreditados pueda continuar con la propiedad mientras el otro busca nuevas opciones, lo que genera una visión de crecimiento y movilidad social ascendente.

"Definitivamente cambia el panorama: de entrada, su nivel, su código postal, va a cambiar. Estarán viviendo en una muy buena zona y, si uno de los acreditados mejora en su empresa, puede continuar con la mitad de la vivienda mientras la otra parte adquiere una nueva opción. Es decir, la visión de la familia ya va a ser de ahí para arriba", expresó.

No obstante, Espitia Lanuza advirtió que este tipo de soluciones no deben sustituir la urgencia de generar vivienda verdaderamente económica. Recordó que, mientras se expande la oferta en el mercado medio, el sector de menor costo sigue rezagado y miles de familias carecen de una opción accesible para adquirir un hogar propio. Para la AMPI, el desafío está en promover un desarrollo equilibrado, que atienda tanto las necesidades de quienes buscan vivienda de bajo valor como de aquellos que apuestan por inversiones de mayor monto.