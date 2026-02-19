RGC entrega pólizas médicas a estudiantes

A favor de la protección de la niñez y juventud potosina, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó pólizas del Apoyo Seguro al Estudiante, con el que garantiza atención médica ante cualquier accidente que ocurra dentro de las escuelas o en el traslado de casa a clases y viceversa, demostrando el cambio que se vive en las cuatro regiones.

Con el júbilo de la niñez y juventud potosina de la preparatoria Francisco Martínez de la Vega, la secundaria Profesor y Lic. Guillermo J. Álvarez Briseño, la Primaria Ponciano Arriaga y del Jardín de Niños 20 de Noviembre, el jefe de Gobierno Estatal dijo que este programa, al igual que los útiles escolares, mochilas, zapatos, uniformes y mochilas sin costo, ayuda directamente a la economía familiar y reduce como nunca la deserción escolar.

En su mensaje, el gobernador Ricardo Gallardo destacó la importancia de este apoyo para reforzar la seguridad y la atención de las y los estudiantes: "Con la entrega de las pólizas, nuestras niñas, niños y jóvenes cuentan con protección en instituciones privadas de salud ante cualquier accidente, ya sea en sus escuelas o en el trayecto de casa a escuela y de regreso a su hogar, lo que representa un alivio para la economía familiar y brinda apoyo a madres y padres de familia", afirmó.

El mandatario estatal subrayó que las pólizas ya han protegido a más de 120 alumnos y alumnas de diferentes instituciones educativas, demostrando la efectividad de este programa con ahorros muy significativos; acciones que consolidan una educación sin límites que promueve el Gobierno Estatal con más infraestructura y apoyos para más de 560 mil estudiantes de todo el estado.

