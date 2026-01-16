RGC lleva apoyos sin límites a Santo Domingo y Charcas

En una intensa gira de trabajo por el Altiplano potosino, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona inauguró y puso en marcha diversas obras de alto impacto para mejorar la calidad de vida de miles de habitantes de Santo Domingo y Charcas, con un apoyo sin límites en infraestructura y servicios que incluye alumbrado moderno, perforación de pozo profundo, pavimentaciones y una nueva unidad deportiva.

Con el frío de Illescas, Santo Domingo, el mandatario estatal arrancó la sustitución de mil 200 luminarias tipo Led que beneficiarán a las 33 localidades del municipio y dio el banderazo de inicio de la perforación del pozo profundo de 250 metros que brindará el agua en la región.

Aquí, a su llegada platicó con productores del campo a quienes les anunció un programa de apoyo con el que el Gobierno Estatal adquirirá frijol para entregarse a las familias de las cuatro regiones, lo que motivó el agradecimiento de las y los trabajadores

del campo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más tarde, en un evento que congregó a cientos de familias, Ricardo Gallardo inauguró la carretera de la localidad La Congregación hasta el entronque con la carretera a Charcas, dónde destacó que este 2026 será el mejor año para San Luis Potosí, con más obras para la región, carreteras, obras de agua potable y ampliación de los apoyos de las becas alimentarias para que lleguen a todas las familias y con más productos.

Finalmente, en Charcas el gobernador potosino entregó la pavimentación de la calle Cristóbal Colón, una obra que renueva la imagen urbana y mejora el tránsito y la movilidad sin límites, y posteriormente inició los trabajos de la nueva unidad deportiva, un espacio destinado a impulsar el deporte, la convivencia familiar y la salud de jóvenes y adultos.