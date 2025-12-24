logo pulso
RGC moderniza la red carretera

Rehabilitaciones y mantenimiento impulsan el crecimiento Sin Límites del Estado

Por Redacción

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
RGC moderniza la red carretera

Resultado del programa de infraestructura carretera que impulsa el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí avanza hacia una movilidad sin límites, moderna y segura, con 107.8 kilómetros rehabilitados en cuatro años mediante una inversión de 403 millones de pesos, además de la atención a 5 mil 712 kilómetros de caminos con conservación periódica y rutinaria.

El mandatario estatal destacó obras clave como la ampliación del acceso al Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, la modernización del acceso a la Facultad de Agronomía y Veterinaria desde la carretera 57, así como caminos estratégicos en municipios como Villa de Reyes, Ciudad del Maíz, Tamazunchale, Tamasopo y Villa de Ramos, que fortalecen la agricultura, el comercio y la movilidad regional.

Gallardo Cardona subrayó que, por primera vez en cuatro sexenios, la Huasteca recibió una inversión histórica en infraestructura vial, con caminos y accesos a comunidades que impulsan el turismo, el comercio y mejoran la calidad de vida, además del programa de mantenimiento más amplio de los últimos años que atendió 5 mil 712 kilómetros en todo el estado.

    SUbe a 6 el número de víctimas faltales en accidente de aeronave
    SLP

    EFE

    Se encuentran seis víctimas fatales tras rescate en aeronave de la Armada mexicana en inmediaciones de Galveston

    LOL México 8: Nuevo formato y búsqueda de talento
    SLP

    El Universal

    Eugenio Derbez se suma como jurado en LOL México 8, donde se buscará talento emergente en el reality LOL Buscando Talento. ¡No te pierdas el estreno en enero 2026 en Prime Video!

    Confía EGC en relación institucional con nuevas autoridades de Pozos
    SLP

    Rolando Morales

    Consideró que con el anterior Cabildo hubo algunos "sobresaltos" pudieron haberse evitado

    Donaciones ciudadanas llevan juguetes a niñas y niños del Hospital Central
    SLP

    Redacción

    Pacientes infantiles recibieron juguetes a través del programa Regalos con Amor del DIF Estatal.