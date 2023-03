RGC: vía alterna sólo si empresas ponen de su parte

Ante el llamado empresarial para que se concluya la vía alterna hacia la Zona Industrial, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que hay posibilidades de que se concluya, pero se requiere la colaboración de los dueños de la tierra.

Calculó que el costo en tierra para derecho de vía es de aproximadamente 200 millones de pesos.

“Hay posibilidades de que se construya, siempre y cuando ellos pongan de su parte, siguen reusándose a sacar la liberación de vía, hay uno que creo que está brincando que quiere que se la paguen, todavía siguen sin ponerse de acuerdo”, detalló.

Aseguró que la mayoría de los fraccionadores que compró terrenos en la zona que atravesará la vialidad ya están conformes, pero que existen algunos, que todavía se resisten a ceder el derecho de vía.

“La mayoría ya entendió que con ellos o sin ellos vamos a tener vialidad”, expuso.

Finalmente, Gallardo Cardona manifestó que si ellos contribuyen se construiría no solo el segundo piso en la carretera 57, también la vía alterna, aunque no descartó la ampliación de la avenida Salk.

“Para liberar el tránsito hacia la Zona Industrial una no es suficiente, también estamos explorando el tema de la Salk, esa es otra vía, en dado caso que no se concrete con ellos, ya arrancaríamos una obra grande en prolongación Salk, y ahí ya no esta tan viciado con tanto terreno que ya está vendido”, enfatizó.