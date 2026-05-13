Ricardo Gallardo C.enchula las colonias San Ángel I y II

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, llevó el programa "Enchúlame la Colonia" a San Ángel Primera y Segunda Sección, en donde modernizará el entorno urbano de sus habitantes con la rehabilitación de los servicios básicos, de las áreas recreativas y el alumbrado público, a la vez que fortalecerá la seguridad pública.

Durante el evento, ante un gran recibimiento de las familias y del respaldo ciudadano, el gobernador Ricardo Gallardo destacó que su administración logró reducir, considerablemente, el delito de homicidio doloso en todo el estado, dato presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, lo que permite brindar condiciones de tranquilidad y paz social entre las y los potosinos.

El Gobernador del Estado anunció que los trabajos de rehabilitación en la colonia San Ángel Primera y Segunda Sección incluirá el alumbrado público, la limpieza general, pintura de fachadas y espacios comunes, además del desazolve del sistema de drenaje y mejoras en la red de agua potable, atendiendo necesidades prioritarias de las familias de la zona que anteriormente ya lo habían solicitado.

De igual forma, resaltó que otro de los ejes centrales del programa es la recuperación y construcción de parques y áreas verdes, creando espacios seguros para la convivencia familiar, la recreación y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes, al tiempo que se fortalece el tejido social en las colonias.

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Finalmente, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo comentó que estas acciones estarán acompañadas de vigilancia permanente por parte de la Guardia Civil Estatal, rescatando colonias que permanecían rezagadas durante años, aunado a las obras y acciones que elevan la plusvalía , la calidad de vida y generan entornos más ordenados, limpios y funcionales.