Ricardo Gallardo enchula la colonia Infonavit-Morales

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, avanza con el programa "Enchúlame la Colonia" en la capital potosina y ahora llegó a la Infonavit-Morales en donde renovará la imagen urbana y mejorará los servicios públicos, generando beneficios directos para las familias y fortaleciendo la seguridad en la zona.

En el cambio que se vive y se siente, en un ambiente de cercanía con las y los vecinos, el gobernador Ricardo Gallardo destacó que las acciones contemplan la rehabilitación del alumbrado público, labores de limpieza y pintura, desazolve del sistema de drenaje, así como mejoras en la red de agua potable; además, se implementará un esquema de vigilancia permanente con elementos de la Guardia Civil Estatal.

El Gobernador del Estado destacó que, como nunca, su administración trabaja para rescatar colonias que durante años no recibieron atención, implementando una estrategia integral que incluye la rehabilitación de infraestructura, recuperación de áreas verdes, colocación de señalización vial y mantenimiento continuo y, para esta ocasión, anunció que renovará las cisternas de agua de los edificios habitacionales, así como la pintura de las protecciones de la ventanas y demás amenidades.

Ricardo Gallardo reiteró que este magno proyecto se extiende a otros municipios a través del programa "Enchúlame la Comunidad", ampliando así su alcance para seguir impulsando el bienestar social, el desarrollo urbano y una mejor calidad de vida para las y los potosinos en todo el Estado.

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