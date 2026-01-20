Ricardo Gallardo impulsa pavimentaciones en V. de Reyes
Con una inversión millonaria en Pardo, el gobernador entregó modernas calles
El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, inauguró las nuevas calles Carranza, Benito Juárez y Pardo, en la comunidad de Pardo, en el municipio de Villa de Reyes, consolidando un cambio que se vive y se siente para las familias potosinas de la región, con más seguridad, movilidad y plusvalía.
En un evento lleno de júbilo y agradecimiento de la comunidad, el gobernador del estado anunció que en breve iniciarán las obras de la preparatoria de la localidad, además de fortalecer los servicios médicos, así como infraestructura que garantizará los próximos 50 años el agua a la cabecera municipal.
Tras dialogar y atender directamente las solicitudes de las y los potosinos que se reunieron para el corte de listón inaugural, Ricardo Gallardo resaltó que el 2026 será el mejor año para San Luis Potosí al dar a conocer que estas obras incluyeron guarniciones y banquetas, señalización y alumbrado público, en beneficio de más de tres mil habitantes.
Por la mañana el gobernador encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Villa de Reyes, con presencia de los municipios de Villa de Reyes, Zaragoza, Santa María del Río, Tierra Nueva y Villa de Arriaga.
