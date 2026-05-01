Ricardo Gallardo lleva festejos del Día de la Niñez a Matehuala

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, celebró en Matehuala el Día de la Niñez con un evento lleno de alegría, sorpresas y muchos regalos para niñas y niños de diversas comunidades y colonias del municipio.

Recibido por un gran respaldo de las familias, así como de la alegría de las niñas y los niños, el gobernador Ricardo Gallardo aseguró que, en el cambio que se vive y se siente, se continúa garantizando el bienestar académico de la niñez con la construcción y rehabilitación de más escuelas en el municipio, como la Preparatoria "Candelaria Sánchez", que en un futuro podrán disfrutar para cursar el nivel medio superior; de igual forma, se mejoran los espacios para el deporte y el esparcimiento social, como el parque "Las Camelias", el cual se modernizó en su totalidad con juegos y aparatos de ejercicio de gran calidad.

Durante el evento festivo, el gobernador del estado convivió con las niñas y niños de Matehuala, a quienes les regaló bicicletas, balones, patinetas, scooters y una gran variedad de juguetes, esto, enmarcado con actividades lúdicas, bailables y presentaciones musicales, lo que permitió brindar un momento de sana convivencia entre las familias reunidas.