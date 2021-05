Ricardo Gallardo pide votar "contra la elite política"

El candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" al gobierno potosino, Ricardo Gallardo Cardona, llamó a las y los electores indecisos a votar por su proyecto de gobierno, "para acabar por la vía democrática con las injusticias perpetradas por la elite política de San Luis Potosí", a la que acusó de insolidaria con potosinos que "viven en la estrechez, al límite de lo soportable".

El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) dijo que votar por la coalición que encabeza no necesariamente significa que las y los indecisos simpaticen con él, sino que se solidaricen con la exigencia de miles de potosinos que ya no quieren seguir siendo gobernados por un grupo político empresarial que se ha enriquecido a manos llenas y que no le importa el bienestar y la seguridad de las familias.

"Las y los electores indecisos tienen que ayudarnos a remontar la ventaja y no darles margen a los poderosos de seguir con sus privilegios", expresó.