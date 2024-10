Un riesgo latente, que AMLO gobierne en "home office", dice el PAN

La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República es el equivalente a la ruptura del techo de cristal, pero no basta con que llegue una mujer, sino que la nueva presidenta está obligada a gobernar con autonomía, advirtió la senadora panista Verónica Rodríguez Hernández.

Explicó que sólo si gobierna con autonomía, se habrá dado la certeza de que se rompió el techo de cristal, por lo que se espera que eso se refleje en la búsqueda de los derechos de las mujeres, en recuperar los espacios que se les han negado, pero sobre todo en gobernar para todas y todos.

Rodríguez Hernández señaló que ella no celebra que Claudia hubiera dedicado un discurso destinado a Andrés Manuel López Obrador, porque eso no gusta y eso es lo que da miedo, es decir que ella no tenga autonomía para gobernar. "Tristemente parece ser que será más de lo mismo, por eso se espera ver la autonomía", dijo.

La también lideresa del blanquiazul en San Luis Potosí, advirtió que hay un riesgo latente de que Andrés Manuel López Obrador gobierne los siguientes 6 años en 'home office', si se considera la forma en que se comportaron los legisladores federales con el expresidente, con más énfasis hacia su persona que a la nueva titular de la Presidencia.

Explicó que la llegada de la presidenta debe albergar la oportunidad de que en verdad haya espacios para las mujeres, y es algo que tienen que vigilar las ciudadanas y los ciudadanos.