Comerciante robada espera apoyo de RG

Para obtener una respuesta inmediata de las autoridades estatales como sucedió con José Medina Vita, dueño de una boutique de lujo atracada en la zona poniente de la ciudad, Martha Delgadillo, propietaria de Galería Caprichos, solicitó el mismo apoyo al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, a fin de resarcir el robo que sufrió en días pasados su establecimiento.

Mediante un video publicado en Facebook, la comerciante narró que este jueves por la madrugada dos sujetos rompieron la ventana y el aparador de vidrio del lugar con una piedra, a fin de apoderarse de diversas mercancías con un alto valor.

La victima planteó a Gallardo Cardona si también la podría favorecer con un crédito del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) como sucedió con Medina Vita, pues tiene 22 años trabajando en el Centro Histórico.

Lamentó que no podrá recuperar todo el producto hurtado, por ello, reiteró: “yo te pido Ricardo que así como apoyaste a un empresario, me apoyes, hazme un préstamo, lo pago. No sé, apóyame”.

“Yo estoy muy preocupada de que esto esté sucediendo en San Luis, de que me sucede a mí y de que les suceda a todos. Yo hoy quisiera hacer un llamado al gobernador del estado, Ricardo Gallardo”, exhortó en la videograbación tomada a las afueras de su tienda.

Aunque el mandatario estatal trató de apaciguar las inconformidades por la entrega del financiamiento que asegura no fue gratuito, los usuarios de redes sociales que sufren un atraco a sus comercios o tienda replican la misma petición del empresario favorecido.