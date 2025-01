Guajardo ve bien que diputados hagan "home office"

Establecer la modalidad en línea para estar en las reuniones de comisiones del Congreso del Estado es una medida positiva, pero no hay que abusar, señaló el diputado Rubén Guajardo Barrera.

"Que sea una herramienta para mejorar el trabajo, pero tampoco hay que abusar. En algún momento del día o de la semana, donde por condiciones logísticas de trabajo o agenda, se pueda complicar", declaró.

El día de mañana se votará en el Pleno una iniciativa de la diputada Jacquelinn Jáuregui, que modifica el Reglamento del Poder Legislativo para poder hacer uso de la modalidad en línea en las comisiones en cualquier momento, no sólo en casos de pandemia o emergencia, como se establecía anteriormente.

Guajardo Barrera comentó que el uso de las videoconferencias ha beneficiado varios sectores, como el educativo, para posibilitar clases a distancia. Consideró que incluir está medida en el trabajo legislativo es positivo, sin embargo, será responsabilidad de cada legislador no abusar de su uso.

Al cuestionarle si brindar está facilidad a los legisladores que se encuentren en su distrito, podría ser un motivo para reducir los apoyos que se les da en gasolina, considerando que su traslado sería menor, señaló que son dos temas que no necesariamente se relacionan.

"No sé si una cosa lleva con la otra. Yo creo que es una buena herramienta, hay que usarla en positivo y no hay que abusar", concluyó.