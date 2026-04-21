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Ruta de la Salud 3.0: Garantía de Bienestar

La presidenta del DIF, Estela Arriaga y el alcalde Enrique Galindo arrancan nueva etapa del programa

Por Redacción

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
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Ruta de la Salud 3.0: Garantía de Bienestar

En San Luis Capital, el Sistema Municipal DIF, que encabeza la presidenta Estela Arriaga Márquez, junto con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, arrancaron la Ruta de la Salud 3.0, una evolución de este programa que ahora no solo mantiene su carácter itinerante, sino que incorpora un módulo semifijo para brindar atención médica gratuita, continua y de calidad a la población, con servicios como consulta general, estudios, medicamentos y apoyos funcionales.

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó que este programa representa cercanía con las familias, al señalar que hablar de la Ruta de la Salud es hablar de las personas, de su bienestar y de la confianza que han depositado en este modelo de atención.

Subrayó que desde su creación en 2022, la estrategia ha tenido como base acercar servicios médicos a quienes más lo necesitan, al entender que la salud es un derecho humano y un pilar fundamental para el bienestar, además de consolidarse como una acción clave dentro del desarrollo social del municipio.

La Maestra Estela Arriaga añadió que, más allá de cifras, cada jornada ha significado una oportunidad real de transformación, ya que muchas familias han podido acceder por primera vez a atención médica cerca de casa, sin enfrentar gastos o traslados complicados, en un esquema que también permite escuchar y acompañar a la población.

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El Alcalde Enrique Galindo destacó que el programa ha evolucionado año con año, ampliando servicios que hoy incluyen análisis clínicos, medicamentos y detección oportuna de enfermedades como cáncer mamario y de próstata. Señaló que la Ruta de la Salud 3.0 representa un nuevo paso al contar con un espacio fijo de atención.

El periodista Francisco Zea, invitado especial a este evento, reconoció el programa como una 

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