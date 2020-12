S. de Salud, líder en irregularidades

A punto de cerrar el año, la Secretaría de Salud es la dependencia del gobierno Estatal que encabeza las observaciones por irregularidades relacionadas con la asignación de compras y licitaciones, aseguró Juan Manuel Pérez Herrera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Comentó que conforme se revisa el asunto, prevalece la insistencia de que no todo se hace transparente, porque a decir de la dependencia estatal se está atendiendo la pandemia de coronavirus Covid-19, y sin embargo no se puede avalar porque no se está cumpliendo con las condiciones que impone la ley para trabajar sobre las asignaciones.

Precisó que la administración estatal sí se encuentra realizando lo necesario para hacer transparentes sus procesos, sin embargo, hay algunas dependencias o secretarías que independientemente de que cumplen con los requerimientos marcados dentro del mismo consejo, es decir los legalmente procedentes, son reportados en su mayoría, pero con deficiencias.

Juan Manuel Pérez agregó que las implicaciones indican que no todo es transparente y para cita está el caso específico del Sector Salud, área de gobierno que proporciona información, pero no completa, y eso lo permite avalar, a decir de lo que se está haciendo, es que sea completamente transparente según el uso de los recursos.

Explicó que hay otras dependencias en las que se puede observar alguna falta de cumplimiento a las exigencias de información, pero nada tan marcado como en la Secretaría de Salud, donde por principio de cuentas hay asignaciones que con todo y pandemia deben cumplir con requisitos legales.