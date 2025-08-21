Sala del TEPJF echa atrás a juez electo en materia mercantil

El Tribunal Electoral del Estado notificó a las partes en conflicto, el resolutivo de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por el que se declara la inelegibilidad de Alfonso Guillermo Sánchez Serment como juez oral de la materia mercantil.

El TEE confirmó el resolutivo y la notificación, con la que queda a salvo el derecho de las partes para recurrir a la Sala Superior del TEPJF.

Dentro del juicio de garantías SM-JDC-159/2025, promovido con la inconformidad del candidato Iván Ismael Zárate Plaza, se estableció la improcedencia de la candidatura de Alfonso Guillermo Sánchez, una vez que se determinó que no reunió el promedio suficiente para ser declarado elegible.

El resolutivo se da a 25 días de la toma de protesta de los 15 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los 68 jueces de diversas materias, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y de los órganos internos de control del Poder Judicial del Estado.

El resolutivo incluyó la instrucción para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana asigne y otorgue la constancia de mayoría a la persona que por orden de prelación hubiera obtenido los siguientes resultados para ser declarado ganador.

De esta manera, Iván Ismael Zárate, sería quien tome protesta como titular del juzgado de oralidad mercantil, en sustitución de Alfonso Guillermo Sánchez, si se confirma la inelegibilidad, luego de no reunir el requisito del promedio mínimo de 8 de calificación general en la Licenciatura en Derecho, según consta en el número de expediente TESLP/JNE/06/2025, en el que se define el perfil del candidato impugnado.