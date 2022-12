Salario mínimo estatal se queda en el tintero

Todavía está pendiente de presentar la iniciativa para establecer un salario mínimo estatal de 8 mil pesos mensuales, entre otros aspectos, por complicaciones observadas desde el sector empresarial, informó René Oyarvide Ibarra, diputado del Partido del Trabajo (PT).

Explicó que hay un sector de la iniciativa privada que percibe la reforma como perjudicial hacia las empresas, mientras el otro lado de la moneda lo representa la base trabajadora, que requiere mejores salarios y tener una mano de obra más competitiva en San Luis Potosí.

El legislador negó que el impedimento para el progreso de la iniciativa corresponda a una facultad de la Federación, pues tal consideración puede evitarse mediante el pago de la especie de una compensación.

Oyarvide Ibarra reconoció que trabaja el planteamiento con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, pues al ser un tema de impacto social, se busca fortalecer con las aportaciones del Poder Ejecutivo.

“La estamos trabajando, créeme que tenemos un borrador y no podemos decirte ‘ya la vamos a presentar’ porque no lo vamos a hacer jamás, si no tenemos un consenso y una ruta que vaya a beneficiar a todos”, remató.